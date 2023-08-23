Инженер объяснил, как Россия удерживает лидирующие позиции в космосе Инженер Железняков: Россия остается одним из лидеров пилотируемой космонавтики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжает оставаться одним из лидеров пилотируемой космонавтики, поскольку страна имеет надежный союз, который обеспечивает доставку экипажа на борт международной космической станции, заявил в беседе с NEWS.ru инженер, эксперт по ракетно-космической технике Александр Железняков. Он подчеркнул, что Россия находится практически на одном уровне в этом вопросе с США и Китаем. Инженер отметил, что РФ сейчас готовятся к созданию отечественной орбитальной станции.

Как и другие страны, Россия продолжает развиваться и исследовать космос. Действительно, во времена Советского Союза мы уделяли этому большее значение, однако Россия по-прежнему продолжает оставаться одним из лидеров пилотируемой космонавтики. <...> Мы имеем надежный [ракета-носитель] «Союз», который обеспечивает доставку экипажа на борт международной космической станции. Мы находимся практически на одном уровне в этом вопросе с американцами и китайцами, — сказал эксперт.

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН ранее смоделировал траекторию движения автоматической станции «Луна-25» и определил время и место ее столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны 19 августа.