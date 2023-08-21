В РАН определили точное место и время падения «Луны-25» РАН: космический аппарат упал в кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны

Фото: Роскосмос

Снимок луны станции «Луна-25»

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН смоделировал траекторию движения автоматической станции «Луна-25» и определил время и место ее столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Как сообщается в Telegram-канале ИПМ, космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 14:58 мск 19 августа.

Математическое моделирование траектории движения космического аппарата «Луна-25», проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной, — говорится в сообщении института.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.

Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.