16 апреля 2026 в 08:00

Парата с яичной начинкой — завтрак родом из Индии: семья умоляет приготовить, и я не могу отказать

Фото: D-NEWS.ru
Традиционно параты имеют круглую форму, но в этом рецепте мы предлагаем сделать их в виде аккуратных конвертиков или продолговатых лепешек.

Что понадобится

Для теста: пшеничная мука — 250 г, вода теплая — 150 мл, масло растительное или топленое (гхи) — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л.

Для начинки: 4 яйца, луковица (средняя), помидор (средний), перец болгарский, кинза свежая — пучок, масло растительное для жарки — 4-5 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Лук, помидор и болгарский перец, очищенный от семян, нарезаем мелкими кубиками, кинзу рубим. В сковороде разогреваем 2 ст. л. масла, обжариваем лук. Добавляем перец и помидор, готовим 5–7 минут.

Взбиваем яйца, вливаем в сковороду и, помешивая, готовим до состояния рассыпчатой яичницы. Вмешиваем кинзу, солим и перчим по вкусу, снимаем с огня.

Для теста в миске смешиваем просеянную муку с солью, делаем углубление и постепенно вливаем теплую воду, замешивая мягкое тесто. Вливаем растопленное масло и продолжаем вымешивать 7–10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным.

Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 15–20 минут. Затем делим тесто на 8–10 равных частей и раскатываем каждую в тонкую круглую лепешку.

На одну лепешку выкладываем 1,5-2 ст. л. остывшей начинки, накрываем второй лепешкой и тщательно защипываем края.

Разогреваем сухую сковороду или гриль, смазываем маслом и обжариваем параты на среднем огне с обеих сторон до золотисто-коричневых пятен, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

