Индия посадила модуль лунной станции «Чандраян-3» на поверхность Луны

Фото: Indian Space Research Organisation

Индийское космическое агентство успешно произвело спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны, аппарат приземлился на южном полюсе, сообщает Индийская организация космических исследований. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат, и первой, кому удалось посадить модуль на южном полушарии Луны. За трансляцией этой миссии наблюдало почти 8 млн человек, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, который сейчас находится на саммите БРИКС в ЮАР.

Посадочный модуль Vikram миссии «Чандраян-3» приземлился возле южного полюса Луны. Предполагается, что там содержится лед, который может обеспечить водой, кислородом и топливом будущие лунные миссии и базы. Предшественник — «Чандраян-2» — разбился в 2019 году при спуске к южному полюсу Луны.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.

Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.