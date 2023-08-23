Названы страны, которые первыми могут освоить Луну Популяризатор астрономии Тирский: Китай может первым освоить Луну

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Космическая программа Китая

В покорении Луны с разной степенью успешности участвуют многие страны, в том числе Россия, Индия, Япония, ОАЭ и страны ЕС. Больше всего шансов первыми освоить естественный спутник Земли есть у Китая, считает популяризатор космонавтики и астрономии Игорь Тирский. В разговоре с журналом «Компания» эксперт пояснил, что у государства есть большой потенциал. Кроме того, КНР подходит к решению данного вопроса систематизировано.

Больше шансов освоить Луну у Китая — у них задел и потенциал, и они все делают правильно и систематизировано, — уточнил популяризатор.

Академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского и член общественного совета «Роскосмоса» Игорь Маринин считает, что лидерами в освоении Луны могут стать США. Они тратят «бешеные деньги» на реализацию своей космической программы, а также собрали целую коалицию почти из 30 стран. По словам эксперта, одним из преимуществ США является сотрудничество между частными компаниями и государством. Академик напомнил, что 61 из 87 пусков в 2022 году совершила SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. При этом он отмечает, что также большие шансы есть и у Китая, который успел достичь высоких результатов в изучении космоса.

В России с частным бизнесом в космосе, к сожалению, большой напряг. И занимаются такие компании только околоземными легкими аппаратами, — заключил эксперт.

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН ранее смоделировал траекторию движения автоматической станции «Луна-25» и определил время и место ее столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны 19 августа.