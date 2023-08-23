«Наше скрытое участие»: в РАН оценили посадку индийского модуля на Луну Ученый Эйсмонт: в успешной посадке модуля Индии на Луну есть скрытое участие РФ

Фото: Индийская организация космических исследований

Благодаря успешной посадке лунной станции «Чандраян-3» на поверхность Луны Индия совершила решительный рывок, который навсегда разместил страну в круг высокотехнологичных, индустриальных, с высоким научным потенциалом государств, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По его словам, для Индии это большое достижение, однако в этом успехе есть скрытое участие России.

Можно за них только порадоваться. В число составляющих входит ракетоноситель, это примерно уровень нашего «Протона» или «Ангара-5», что уже хорошо. Но там есть третья ступень: водородный блок. Этот блок со всей документацией, железом, отработкой, обучением персонала, примерно 20-25 лет назад поставлен Индии Россией. До сих пор он используется успешно и без этого блока у них бы ничего не получилось. В этом плане присутствует наше скрытое участие, — сказал Эйсмонт.

Он выразил надежду, что специальная комиссия изучит материалы о крушении российской станции «Луны-25» и сделает вывод, что привело к критической ошибке. По его словам, у экспертов есть все необходимые данные для анализа.

Индийское космическое агентство успешно произвело спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны, аппарат приземлился на южном полюсе. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат и первой, кому удалось посадить модуль на южном полушарии Луны. За трансляцией этой миссии наблюдало почти 8 млн человек, включая премьер-министра Индии Нарендра Моди, который сейчас находится на саммите БРИКС в ЮАР.