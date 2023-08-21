«Отсутствие опыта»: профессор объяснил крушение «Луны-25» Профессор Шевченко: неопытность могла стать причиной крушения «Луны-25»

Фото: «Роскосмос»

Одной из вероятных причин крушения «Луны-25» могла стать неопытность молодых специалистов, которые работали над проектом, считает заведующий отделом исследований Луны и планет института имени Штернберга МГУ Владислав Шевченко. Комментируя ситуацию «360», профессор подчеркнул, что риски при исследовании космоса существуют всегда.

Это уже не первая авария в истории космических держав. Но ее можно назвать уникальной для нашей страны. Одной из причин крушения «Луны-25» можно назвать отсутствие опыта в этой области среди молодых специалистов, которые сейчас работают в Роскосмосе, — пояснил Шевченко.

Кандидат технических наук Александр Шаенко подчеркнул, что авария стала неожиданностью для всех, точные причины произошедшего назвать сейчас невозможно. Он напомнил, что в России есть целая программа лунных исследований, но она базировалась на потенциальном успехе миссии. Эксперт выразил надежду, что со временем удастся запускать целую серию станций, чтобы ускорить процесс изучения космоса.

Доцент кафедры 602 МАИ Дмитрий Дьяконов уверен, что работы в этом направлении продолжатся. По его мнению, специалисты смогут найти ошибки и устранить их. Он уточнил, что перед «Луной-25» стояла архисложная задача — с помощью станции планировалось найти воду, которую в дальнейшем хотели использовать в качестве энергии.

Уникальность «Луны-25» была в том, чтобы найти воду на поверхности Луны. Вода — это жизнь. Одна из главных целей миссии — найти воду, чтобы потом ее использовать в качестве энергии и продукта питания, — заключил Дьяконов.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт ранее рассказал, что Роскосмос продолжит работы по исследованию поверхности естественного спутника Земли в рамках проекта «Луна-26». Его планируется реализовать к 2027 году.