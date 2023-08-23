Ученые предупредили о приближении к Земле нового опасного астероида NASA: опасный астероид диаметром до километра сблизится с Землей 23 августа

Фото: jaxa.jp/Global Look Press

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) пролетит мимо Земли в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА. По данным ученых, диаметр небесного тела составляет до 960 метров, оно пролетит на расстоянии порядка 6 млн километров от планеты. Специалисты уверяют, что вероятность столкновения с астероидом крайне мала.

Отмечается, что на минимальное расстояние от Земли объект подойдет в 11:18 мск. В этот момент между планетой и астероидом будет чуть более 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 млн километров. По разный оценкам, диаметр небесного тела составляет от 430 до 960 метров, оно летит со скоростью 14,25 км в секунду.

Астрономической называют единицу измерения расстояния в космосе, равную среднему расстоянию от Земли до Луны. Потенциально опасными признают объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии 0,05 единицы, или не более 7,5 млн км. По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, приближение потенциально опасного небесного тела на расстояние в 6 млн километров представляет собой интересное событие, но не гарантирует столкновение.

Ранее научный руководитель Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев рассказал, что ученые обнаружили в космическом пространстве тысячи астероидов, которые теоретически могут нести угрозу для Земли, но конкретной опасности они не представляют. По его мнению, страхи перед столкновением с таким космическим телом в обществе во многом раздуваются массмедиа, а риск столкновения маловероятен.

В свою очередь заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует. По его словам, само сообщение о том, что Апофис пройдет на определенном расстоянии от планеты, уже указывает, что столкновения не будет.