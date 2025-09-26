Появились подробности гибели россиянки в Анталье SHOT: погибшая под катером россиянка в Анталье умерла в первый день отпуска

Россиянка, которую насмерть переехал катер в турецкой Анталье, погибла в первый день своего отпуска, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на ее семью. Родственники не знают, когда смогут забрать тело.

По словам дочери погибшей, ее 42-летняя мать работала бухгалтером. Женщина улетела на отдых 24 сентября. Она была одна, и до этого часто путешествовала в одиночку.

На данный момент родственники готовят документы, необходимые для получения тела. Параллельно проводится судмедэкспертиза. У россиянки осталась 20-летняя дочь.

Женщина погибла 25 сентября, когда решила заплыть за буйки. В этот момент на нее на высокой скорости наехал катер для парасейлинга. Спасатели и очевидцы позвонили в центр экстренной помощи, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшей. Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Водитель катера задержан.

До этого сообщалось, что в Индонезии сотрудник отеля Bumi Aditya и его бывший коллега расправились с туристкой, приехавшей из Испании. Преступники украли у женщины €155 (14,6 тысячи рублей), паспорт и телефон. Испанку спрятали в складском помещении гостиницы, где тело оставалось четыре дня.