Постпред России в Вене предупредил о неконтролируемой эскалации Постпред России Ульянов: тупик на переговорах по СВПД грозит неконтролируемой эскалацией

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Тупик на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) способен привести к неконтролируемой эскалации. Такое предположение сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова приводит РИА Новости.

Тупик на переговорах в Вене по восстановлению СВПД чреват неконтролируемой эскалацией, — отметил дипломат.

Некоторое время назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что позиция Ирана по ряду вопросов усложняет достижение соглашения.

По мнению западных стран, Иран в настоящее время поставляет БПЛА России для проведения боевых действий на Украине. При этом Москва и Тегеран подобные подозрения неоднократно отвергали.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля 2022 года иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Однако впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад и делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.