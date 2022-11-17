В МИД России назвали безосновательными заявления о поставках БПЛА из Ирана Замглавы МИД России счел безосновательными заявления о поставках БПЛА из Ирана

Фото: Iranian Army office

Западные страны обвиняют Россию и Иран в сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (СВПД), заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, их заявления свидетельствуют о том, что в США и Евросоюзе активно задумываются о дальнейшей судьбе СВПД.

Все это не более чем дымовая завеса, которую на Западе специально создают, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить полнокровную реализацию СВПД и вернуться к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, — сказал Вершинин.

По его словам, для восстановления СВПД нет никакой разумной альтернативы, а все необходимые для этого шаги были подробно зафиксированы в проекте соответствующей договорённости применительно к США и европейским участникам. Любые иные планы представляют собой прямой путь к эскалации с тяжёлыми последствиями для международной безопасности и состояния глобальных рынков.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал фейками заявления о применении Россией иранских беспилотников на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию сообщений о беспилотниках, якобы поставляемых из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы всемирной организации.