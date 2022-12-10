Лондон встревожило военное сотрудничество России и Ирана

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Великобритания обеспокоена военным сотрудничеством России и Ирана. В Лондоне считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в сообщении, распространенном ведомством.

Он утверждает, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов». По словам министра, Россия, в свою очередь, предлагает иранскому режиму военную и техническую поддержку, что увеличивает угрозу как на Ближнем Востоке, так и для международной безопасности в целом.

Великобритания обеспокоена тем, что Россия намерена передать Ирану более сложные в техническом плане военные компоненты, предоставив режиму возможность увеличить свой военный потенциал, — заявил Клеверли.

Министр добавил, что британские власти согласны с мнением американских коллег о том, что и Иран в ближайшее время нарастит поставки вооружений в Россию, включая баллистические ракеты. По его словам, Лондон намерен привлечь к ответственности как Москву, так и Тегеран.

Ранее в МИД России назвали безосновательными заявления западных стран о поставках беспилотников из Ирана. В ведомстве пояснили, что с помощью такой «дымовой завесы» Запад пытается скрыть собственную неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (СВПД).