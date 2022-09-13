Блинкен оценил вероятность скорого заключения сделки по СВПД Госсекретарь США Блинкен: достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятно

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, такая ситуация делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе. Слова госсекретаря приводит РИА Новости.

То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности, ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными, — сказал Блинкен.

Он добавил, что позиция Тегерана затрудняет прогнозы относительно возможных сроков восстановления сделки по иранской ядерной программе.

Иран, по видимости, не желает или не способен предпринять шаги, необходимые для достижения договоренности, а также продолжает навязывать не относящуюся к теме переговоров повестку, — отметил Блинкен.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.