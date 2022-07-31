Иран ответил на предложение ЕС по спасению ядерной сделки В МИД Ирана ответили на предложение Евросоюза продолжить переговоры по ядерной сделке

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Али Багери Кяни

Иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил замглавы МИД страны Али Багери Кяни в Twitter. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению СВПД и представил его иранским властям.

Мы поделились нашими предложениями как по содержанию, так и по форме, чтобы найти варианты быстрого завершения переговоров в Вене... Мы готовы завершить переговоры в кратчайшие сроки, если другая сторона будет готова сделать то же самое, — написал Кяни.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с иранским коллегой Ибрахимом Раиси заявил, что считает все еще возможным возобновление переговоров по СВПД.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран заявил о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, он отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.