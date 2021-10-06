Посол Украины рассказал о поддержке вопроса репараций от ФРГ в Киеве

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник со ссылкой на недавно проведённый опрос заявил, что за требование репараций от ФРГ за преступления нацистов выступает больше половины украинцев. Об этом он сообщил в интервью объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. При этом он отметил, что политики и общественность Германии забывают об украинских жертвах Второй мировой войны.

В Киеве по праву ожидают от немецких политиков того, что будут вынесены, наконец, правильные уроки из этой темной истории прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО, — сказал Мельник.

По словам дипломата, во время своего ближайшего визита на Украину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер почтит память жертв Бабьего Яра в Киеве и воьми миллионов погибших на войне украинцев в Корюковке. Однако, по его мнению, это является лишь первым шагом на длинном пути к историческому примирению между странами. Мельник подчеркнул, что на настоящий момент Украина «почти полностью отсутствует в топографии германской памяти» о войне.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt посчитали Украину не до конца полноценным государством, на которое не следует тратить силы и ресурсы. Таким образом пользователи отреагировали на опубликованный в газете материал с комментариями политиков страны по вопросу возможного создания Евросоюзом военной учебной миссии на Украине.