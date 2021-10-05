Аналитик назвал решение Украины по выплате «Нафтогазу» «навязчивой идеей»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал абсурдом компенсацию, которую компания-оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины выплатит украинскому же «Нафтогазу». Выплата назначена за потерю контроля над ГТС из-за проведённого в 2020 году разделения на две компании, сообщает издание «Царьград».

Юшков объяснил, что Украина решила выделить из государственной компании «Нафтогаз Украина» газотранспортную систему Украины, оставив в «Нафтогазе» только добычу и сбыт.

Зачем кому-то чего-то платить в этой ситуации, вообще непонятно — государство просто разделило свою собственность на два юридических лица, — заявил аналитик.

Он назвал такую схему коррупционной и заявил, что по сути одна политическая группа «отжимает деньги» у другой.

Это исключительно некое украинское ноу-хау — за несуществующий ущерб платить компенсацию. И это стало, видимо, какой-то навязчивой идеей на Украине, потому что они за потерю транзита требуют какую-то компенсацию и здесь, между собой, требуют друг у друга какую-то компенсацию. Постоянно всё что-то требуют, — сказал Юшков.

Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» для закупки газа зимой получит от госкомпании «Оператор газотранспортной системы Украины» разовую компенсацию в 48 миллиардов гривен ($1,8 млрд).