В Германии признали Украину несостоявшимся государством

Читатели немецкого издания Die Welt посчитали Украину не до конца полноценным государством, на которое не следует тратить силы и ресурсы. Таким образом пользователи отреагировали на опубликованный в газете материал с комментариями политиков страны по вопросу возможного создания Евросоюзом военной учебной миссии на Украине.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз в свете якобы «военной активности» России близ украинской границы рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии. Такие данные содержатся во внутреннем документе европейского внешнеполитического ведомства. Предположительное название миссии EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUMATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине). В ЕС подчёркивают, что она могла бы стать «выражением солидарности с Украиной» в свете «военной активности» России у украинских границ, а также в рамах ситуации с Крымом, присоединённым к России в 2014 году.

В поддержку данной инициативы выступил представитель консервативного блока ХДС/ХСС. Против высказались «Левые» и «Альтернатива для Германии». Представители СДПГ, «Зелёных» и СвДП отказались комментировать предложение.

Публикация вызвала активный отклик читателей. Большинство оценили идею создания военной миссии на Украине негативно. Читатели вспомнили опыт Афганистана и задались вопросом, стоит ли Украина в принципе каких-либо усилий и ресурсов.

Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше, — написал один из пользователей.

Разве в Афганистане не обучали местные войска, чтобы они сами сражались с «Талибаном»*? Эта миссия была далека от успеха. Откуда уверенность в том, что на Украине получится лучше? — указал ещё один комментатор.

Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных, — резюмировал третий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в «наглой» международной политике Украины.