ЕС захотел создать военную учебную миссию на Украине

Возможность создания на Украине военной учебной миссии рассматривает Евросоюз в свете якобы «военной активности» России близ украинской границы. Об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

По имеющимся данным, предположительное название миссии EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUMATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине). В ЕС подчёркивают , что она могла бы стать «выражением солидарности с Украиной» в свете «военной активности» России у украинских границ, а также в рамах ситуации с Крымом, присоединённым к России в 2014 году.

В качестве иных вариантов повышения военного потенциала украинской армии в документе рассматриваются варианты расширения существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности страны.

Издание напоминает, что главы МИД и Минобороны Украины в конце июля 2021 года написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Борелю с просьбой создать в стране военную учебную миссию.

Ранее на Украине обвинили Россию в подсаживании ЕС на «газовый героин».