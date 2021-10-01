На Украине обвинили Россию в подсаживании ЕС на «газовый героин»

В условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины. Это может оказаться невыгодным для Евросоюза и усилить зависимость его членов от России. Об этом в эфире телеканала HTA заявила депутат Верховной Рады Украины София Федына.
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Благодаря и этим соглашениям, и будущему запуску «Северного потока — 2» Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин, — сказала Федына.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что приостановку транзита газа в Венгрию через территорию Украины следует расценивать как очевидное использование газа в качестве оружия в том числе против Европы. По его мнению, это должно вызвать новые санкции против оператора «Северного потока — 2».