На Украине обвинили Россию в подсаживании ЕС на «газовый героин»

В условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины. Это может оказаться невыгодным для Евросоюза и усилить зависимость его членов от России. Об этом в эфире телеканала HTA заявила депутат Верховной Рады Украины София Федына.

Парламентарий обвинила Москву в шантаже стран ЕС. По её словам, Россия фактически вынуждает подписать невыгодные для Евросоюза контракты на фоне грядущего газового кризиса. По её словам, последовать примеру Венгрии могут дружественные России Германия и Сербия, а также Австрия, где размещены дочерние компании «Газпрома».

Благодаря и этим соглашениям, и будущему запуску «Северного потока — 2» Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин, — сказала Федына.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что приостановку транзита газа в Венгрию через территорию Украины следует расценивать как очевидное использование газа в качестве оружия в том числе против Европы. По его мнению, это должно вызвать новые санкции против оператора «Северного потока — 2».