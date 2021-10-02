Зеленский признался в «наглой» международной политике Украины

Украина придерживается «наглой» международной политики и такой стиль идёт стране на пользу. Об этом в ходе встречи с депутатами партии «Слуга народа» рассказал президент страны Владимир Зеленский. Слова главы государства приводятся на его официальном сайте.

Зеленский отметил , что действия офиса президента и МИД позволили стране многого достичь в области международного сотрудничества и это стало главной победой в 2021 году. Но достигнутого пока недостаточно.

Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождем ещё пять лет». <...> И я убеждён, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперёд, — сказал Зеленский.

Весной текущего года президент Украины заявлял, что страна не может чувствовать себя в ЕС и НАТО «как в гостях» и должна стать полноправным членом обеих организаций.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как долго он хочет оставаться на посту президента.