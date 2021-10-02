Зеленский признался, как долго он хочет оставаться президентом

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы занимать пост главы государства до тех пор, пока не выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом украинский лидер сообщил во время выступления на заседании фракции «Слуга народа». Его слова приводит пресс-служба партии.

Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания, — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в программе президента и его партии в настоящее время не существует таких пунктов, которые невозможно было бы выполнить.

Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 года. Одним из его главных предвыборных обещаний было установление мира в Донбассе. Также во время предвыборной кампании он подчёркивал, что намерен оставаться президентом только один срок.

Следующие выборы президенты Украины должны пройти в 2024 году.

Ранее Зеленский оценил свою работу на посту президента по итогам двух лет на 7-8 баллов из 12 возможных. При этом работу своей партии «Слуга народа» он оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.