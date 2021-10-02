Зеленский поставил себе оценку за работу на посту президента

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Поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По мнению Кивы сложившаяся ситуация является началом конца украинской экономики, а в последствии и развала страны. Российский «Газпром» сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет...