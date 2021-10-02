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Зеленский поставил себе оценку за работу на посту президента

18:27, 02 октября 2021
Зеленский поставил себе оценку за работу на посту президента Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу на посту президента по итогам двух лет на 7-8 баллов из 12 возможных. Об этом глава государства заявил изданию «Украинская правда». При этом работу своей партии «Слуга народа» он оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.

Считаю, что на сегодняшний день 3 с плюсом по пятибалльной шкале. Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7-8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине, — уточнил Зеленский.

Ранее в ходе исследования, проведённого Центром Разумкова, выяснилось, что украинский лидер вызывает негативные эмоции у 33,7% граждан страны, в равной мере как отрицательные, так и положительные — у 28,7% респондентов, и только позитивные — у 19,2% опрошенных.

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