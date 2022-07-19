Посол РФ рассказала об очереди на переговоры с Лавровым на встрече G20 Посол РФ Воробьёва: на встрече G20 на Бали на переговоры с Лавровым возникла очередь

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

В ходе министерской встречи G20 на острове Бали на двусторонние встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран. Об этом рассказала РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьёва. Она уточнила, что в очереди не стояли представители стран G7, но в целом речи об «изоляции» России не шло.

По словам Воробьёвой, члены «двадцатки», не входящие в «Большую семёрку», включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию РФ.

Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича [Лаврова], кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график, — рассказала российская посол.

Воробьёва заявила, что участники мероприятия демонстрировали «очевидное желание» понять позицию Москвы — за исключением представителей стран, входящих в «Большую семёрку».

Дипломат уточнила, что обстановка на мероприятии была «напряжённая, но без эксцессов».

Ранее сообщалось, в частности, что традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходила на Бали, было решено «отсрочить». Причиной стало нежелание глав МИД США и нескольких других стран фотографироваться вместе с Лавровым. Кроме того, представители дипведомств стран «Большой семёрки» отказались от посещения приветственного ужина для делегатов в знак протеста против присутствия Лаврова.