Главы МИД G20 отказались фотографироваться с Лавровым на Бали Фото глав МИД G20 на Бали не будет в связи с отказом ряда министров сниматься с Лавровым

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, было решено «отсрочить». Причиной стало нежелание глав МИД США и ряда других стран фотографироваться вместе с российским министром Сергеем Лавровым. По данным агентства Kyodo, на этот раз съёмка не состоится.

Накануне на Бали прошёл приветственный ужин для делегатов. По информации агентства, представители дипведомств стран «Большой семёрки» (G7) отказались от его посещения в знак протеста против присутствия Лаврова.

Также ранее телеканал CNN сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в традиционном фотографировании, если там будет Лавров.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр провёл ряд контактов «и не заметил отсутствия бойкотирующих мероприятие министров». В частности, Лавров пообщался с главами МИД КНР и Турции. Также у него запланирован и ряд других переговоров.