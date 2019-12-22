Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что страна на политическом уровне находится в числе наиболее русофобски настроенных государств, хотя в личном общении население республики такие настроения не разделяет. Дипломат убеждён, что на человеческом уровне отношения между народами двух стран остаются хорошими.
За почти три года работы в Латвии я ни разу не почувствовал к себе, как к россиянину, неуважительного отношения или какой-то агрессии, — сказал Лукьянов в эфире радио «Балтком».
Отношения между Латвией и Россией существуют и будут развиваться, уверен Лукьянов.
Ранее NEWS.ru писал, что посол России в Эстонии Александр Петров обвинил Прибалтику в нагнетании напряжённости.
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