https://static.news.ru/photo/fcc5daea-24f3-11ea-a3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что страна на политическом уровне находится в числе наиболее русофобски настроенных государств, хотя в личном общении население республики такие настроения не разделяет. Дипломат убеждён, что на человеческом уровне отношения между народами двух стран остаются хорошими.

За почти три года работы в Латвии я ни разу не почувствовал к себе, как к россиянину, неуважительного отношения или какой-то агрессии, — сказал Лукьянов в эфире радио «Балтком».

Отношения между Латвией и Россией существуют и будут развиваться, уверен Лукьянов.

Ранее NEWS.ru писал, что посол России в Эстонии Александр Петров обвинил Прибалтику в нагнетании напряжённости.