Посла Испании в Москве вызвали в МИД России

Посол Королевства Испания в РФ Маркос Гомес Мартинес / Фото Григорий Сысоев/РИА Новости

Представители Министерства иностранных дел России вызвали посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса, пишет ТАСС со ссылкой на испанское внешнеполитическое ведомство. Сотрудники российского министерства причины вызова дипломата не уточнили. Ранее испанские власти решили выслать 27 сотрудников диппредставительства РФ из страны.

К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван, — заявил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что местное правительство приняло решение о высылке 25 дипломатов России. Власти объяснили, что сделали это из «соображений национальной безопасности».

До этого российских послов объявили персонами нон грата сразу несколько стран — членов Евросоюза. 4 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов «нежелательными» в связи с тем, что их «работа представляет угрозу для тех, кто ищет убежища».