Порошенко назвал Байдена «вакциной от российского агрессора»

https://static.news.ru/photo/299005f6-6337-11ea-bc0c-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает разговор нынешнего лидера страны Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом очень своевременным и важным в условиях возможной эскалации конфликта в Донбассе.

Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом — от сложных до приятных — не сомневался, что как президент США он будет оставаться принципиальным в поддержке Украины, — написал Порошенко в Facebook.

Политик считает, что Россия «играет мышцами» на границе с Украиной и рассчитывала на близкую победу. Хотя в Кремле неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.

Теперь, когда в игру вошёл старый друг Украины, опытный и знающий глава Белого дома, Украина получила столь необходимую и своевременную «вакцину» от российского агрессора, — добавил Порошенко.

Киевский власти, считает экс-президент, получили от Вашингтона чёткие сигналы по реформам, которые ждут от Украины на Западе: в том числе, в вопросе борьбы с коррупцией, необходимости реформировать судебную систему и прочие.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Украины влез в драку во время заседания Верховной рады страны. Он поругался с депутатами от партии «Слуга народа».