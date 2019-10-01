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Госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на источники в администрации Соединённых Штатов сообщает Wall Street Journal.

Ранее три контролируемых демократами комитета палаты представителей США обязали Помпео предоставить до 4 октября документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента Трампа.

Отказ в предоставлении материалов будет расцениваться как «свидетельство препятствия расследованию палаты представителей».

Скандал вокруг главы США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.

Как ранее писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не удивлён инициативой об импичменте Трампа, так как можно найти много доказательств злоупотребления им властью.