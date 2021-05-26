Польша запретила самолётам из Белоруссии летать над территорией страны

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Запрет на вход в воздушное пространство Польши был введён для самолётов белорусских авиакомпаний. Об этом в Twitter написал официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.

Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолётов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии, — говорится в сообщении.

Rada MinistrÃ³w przyjÄÅa zakaz wlotu w polskÄ przestrzeÅ powietrznÄ samolotÃ³w uÅ¼ytkowanych przez przewoÅºnikÃ³w z BiaÅorusi.

Jest to element realizacji sankcji, o ktÃ³re wnioskowaÅ podczas Rady Europejskiej premier @MorawieckiM . — Piotr MÃ¼ller (@PiotrMuller) May 26, 2021

По его словам, это решение является реализацией предложения Матеуша Моравецкого о введении санкций против Белоруссии, с которым глава польского правительства выступил во время заседания Европейского совета в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что 23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, получил сообщение о бомбе на борту и совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Позже информация о взрывчатке не подтвердилась. После приземления силовики задержали Романа Протасевича — одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Журналист разыскивался властями республики.

Впоследствии Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой принять ограничительные меры против правительства Белоруссии. Он назвал произошедшее с самолётом актом государственного терроризма.