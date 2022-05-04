Польша стала получать российский газ через физический реверс из ФРГ

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После того как «Газпром» приостановил поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы физическим реверсом из Германии, заявил пресс-секретарь председателя правления компании Сергей Куприянов. В своём Telegram-канале он уточнил, что на текущий момент польская сторона принимает поставки российского газа путём реверса из потребительских заявок Италии и Франции, пишет ТАСС.

2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу — Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем, — заявил Куприянов.

Пресс-секретарь пояснил, что при помощи данной стратегии Польша закачивает подземные хранилища (ПХГ), расположенные на территории страны. По его словам, польские резервуары заполнены на 80%, в то время как европейские ПХГ заполнены лишь на 34%.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

Позже премьер Болгарии Кирил Петков назвал такое решение «Газпрома» «рэкетом и шантажом». Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, в свою очередь, заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.