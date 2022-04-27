«Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» и PGNiG в связи с неоплатой в рублях

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«Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях, говорится в Telegram-канале российской компании. Экспортёр напоминает, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях. <...> Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чём контрагенты были своевременно проинформированы, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Болгария и Польша являются транзитными государствами и если произойдёт несанкционированный отбор российского газа из прокачиваемых объёмов в третьи страны, поставки будут сокращены на этот объём.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду росла на 21% и поднималась выше $1350 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию.