В правительстве Польши заявили, что больше не будут покупать газ у России

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Польша больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский в эфире радиостанции RMF FM. Он пообещал, что в Польше не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.

Мы не будем покупать газ от российской стороны, российских компаний. Конец, — сказал Наимский.

Ранее компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. По её данным, по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

В свою очередь Пётр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях, не уточнив, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива. В свою очередь польский министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что Варшава готова к отказу от российских ресурсов и намерена призывать к такому решению все страны ЕС. По её словам, на ближайшем саммите Евросоюза Польша выступит с предложением ввести квоты и сборы за использование энергоносителей из России.