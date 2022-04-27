Премьер Болгарии назвал рэкетом решение «Газпрома» об отмене поставок газа

Фото Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал решение «Газпрома» о прекращении поставок газа из России рэкетом и шантажом, пишет ТАСС. Он сообщил, что уже связался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отметив, что «одностороннее нарушение договора между «Газпромом» и Болгарией — это не проблема Болгарии, а проблема всего Евросоюза, и ответ на эти действия будет общим».

Мы не поддадимся на подобного рода рэкет. Болгария соблюдает все договоры с «Газпромом», в том числе договор транзита, одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо, — заявил премьер.

Он добавил, что оплата газа в рублях и через третьи лица не гарантирует ни поставок, ни сохранения болгарских денег.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

На фоне решения «Газпрома» о прекращении поставок голубого топлива в Болгарию и Польшу, цена газа в Европе на открытии торгов на бирже росла на 21% и поднималась выше $1350 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.