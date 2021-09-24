Польша и Литва не смогли вытеснить несколько тысяч беженцев в Белоруссию

Польша и Литва в августе и сентябре этого года пытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысячи беженцев. Пресечено свыше 700 попыток, сообщили в белорусском Совете безопасности, передаёт RT.

По словам замглавы Министерства внутренних дел республики, Запад пытается под видом беженцев забросить в страну террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что правительству Латвии следует ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов, об этом заявила министр внутренних дел страны Мария Голубева.

Если власти пойдут на такой шаг, то пограничники в Аугшдаугавском и Краславском краях смогут задерживать и возвращать нелегальных мигрантов в Белоруссию, поскольку будут обладать новыми полномочиями.

По данным латвийского МВД, границу Латвии и Белоруссии за последние три дня пересекли 160 нелегалов. Латвийские пограничники работают в режиме повышенной готовности.

Ситуация на границе между странами обострилась 2 июля. В этот момент начался наплыв нелегальных мигрантов из Белоруссии. Лидер республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не обладает финансовыми и какими-либо другими возможностями для сдерживания нелегалов.