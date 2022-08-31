Политолог объяснил, где окажутся $800 млрд на восстановление Украины Политолог Гаспарян: $800 млрд на восстановление Украины окажутся в офшорах

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Если Украине передадут $800 млрд на восстановление, деньги окажутся в офшорах, потому что киевские власти заботятся только о финансах, а не о благополучии страны, заявил политолог Армен Гаспарян. В беседе с «360» он добавил, что в действительности такую огромную сумму, которую запросил президент Украины Владимир Зеленский, Запад не будет выделять при действующей в стране коррупции.

Я сомневаюсь, что кто-то готов выделить такую сумму. Особенно учитывая то, с какой скоростью деньги из украинского бюджета оказываются в офшорах. Проследить их дальнейшую судьбу потом уже никто не может, — подчеркнул эксперт.

По мнению Гаспаряна, Евросоюз и США устали от жалоб Киева и потеряли к стране интерес, поэтому делать огромные вложения в «поля и болота» они не собираются. Он отметил, что возмущения Зеленского связанны именно с тем, что страны Запада в последнее время существенно сократили финансирование Украины. Политолог убежден, что размер названной суммы не является окончательным, потому что ее собираются поднять до $3 триллионов.

Накануне президент Украины в обращении к «Движению предприятий Франции» заявил, что на восстановление страны необходимо примерно $600–800 млрд. По его словам, более точную сумму пока невозможно определить, поскольку боевые действия еще продолжаются. Он отметил, что средства будут направлены на восстановление жилищной инфраструктуры, образовательных учреждений, транспорта и портов.