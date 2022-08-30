Зеленский назвал цену восстановления Украины Зеленский: на восстановление Украины необходимо около $600-800 млрд

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На восстановление Украины необходимо примерно $600-800 млрд, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF). По его словам, более точную сумму пока невозможно определить, поскольку боевые действия еще продолжаются, сообщает телеканал 5.ua.

Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы, — сказал украинский лидер.

Он добавил, что точную сумму затрат можно будет определить только после прекращения боевых действий. Он также подчеркнул, что в первую очередь нужно будет восстановить жилищную инфраструктуру, образовательные учреждения, транспорт и порты.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине остается «очень плохой». Он заверил, что ЕС продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Старший советник Атлантического совета Харлан Ульман в статье для американского издания The Hill призвал Зеленского пойти на переговоры в Россией ради выживания Украины как суверенного государства. Он предположил, что поддержка Киева Западом может снизиться с приближением зимы. Европа может быть занята собственными проблемами, связанными с отказом российских энергоносителей.