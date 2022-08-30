Боррель оценил ситуацию на Украине Боррель: ситуация на Украине остается плохой

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

Жозеп Боррель

Ситуация на Украине остается плохой, страна нуждается в новой помощи, в том числе военной, и Евросоюз продолжит ее предоставлять, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров обороны сообщества в Праге. Он добавил, что министры обсудят возможность создания тренировочной миссии для ВСУ, передает ТАСС.

Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, — цитирует агентство Борреля.

тренировочной миссии высокого уровня для украинской армии, чтобы сделать ее более эффективной и тем самым оказать серьезную помощь Киеву. Однако при этом Боррель напомнил, что встреча неформальная и никаких практических решений на ней приниматься не может.

Ранее старший советник Атлантического совета Харлан Ульман заявил, что президент Владимир Зеленский должен понять, что для сохранения Украины как независимого государства ему следует прекратить боевые действия и пойти на переговоры с Россией. В качестве посредника в диалоге, по его мнению, может выступить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.