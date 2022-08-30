В США призвали Зеленского пойти на переговоры ради спасения Украины Автор The Hill Ульман: Зеленский должен пойти на переговоры ради спасения Украины

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что прекращение боевых действий необходимо, если Украина хочет выжить как независимое государство, заявил старший советник Атлантического совета и автор книги «Шок и трепет» Харлан Ульман. В материале для американского издания The Hill он призвал украинского лидера пойти на переговоры ради спасения Украины.

Единственный разумный исход — это какая-то форма переговоров, возможно, начавшаяся с принудительного прекращения огня. <...> Лучший способ — убедить или принудить Путина и Зеленского в том, что поиск урегулирования отвечает их личным интересам. Путин может быть открыт для этого, а может и нет. Зеленский — нет. <...> Зеленский должен понять, что прекращение конфликта необходимо, если Украина хочет выжить как независимое государство, — написал Ульман.

По мнению автора, из-за приближающейся зимы всё большее политическое влияние на отношения Европы и НАТО с Россией будут оказывать поставки энергоносителей. Он задается вопросом, как долго сохранится консенсус и последовательность Запада в поддержке Киева, особенно если боевые действия обострятся или ситуация, напротив, зайдет в тупик.

Возможным посредником для переговоров Ульман назвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что в Польском институте международных отношений (PISM) отмечают «растущие разногласия» между странами НАТО и ЕС относительно условий окончания конфликта на Украине, а также военной поддержки страны. Автор доклада института глава программы по Восточной Европе Даниэль Шелиговский отмечает, что «пик интереса» европейской общественности к российской военной операции миновал, поэтому готовность Европы «идти на жертвы ради Украины» будет постепенно уменьшаться.