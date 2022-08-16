В Польше заявили о расколе США с ЕС из-за хода действий на Украине Польский политолог Шелиговский заявил о расколе США с ФРГ, Францией и Италией из-за Киева

Фото: Chustine Minoda/U.S. Air Force

В Польском институте международных отношений (PISM) отмечают «растущие разногласия» между странами НАТО и ЕС относительно условий окончания конфликта на Украине, а также военной поддержки страны, пишет RT со ссылкой на данные доклада института. Автор документа, глава программы по Восточной Европе Даниэль Шелиговский отмечает, что «пик интереса» европейской общественности к российской спецоперации миновал, поэтому готовность Европы «идти на жертвы ради Украины» также будет постепенно уменьшаться.

Украине будет требоваться всё большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией, — говорится в докладе.

Вместе с тем подчёркивается, что в НАТО нет стремлений ослабить Москву, а все больше представителей европейского общества полагают, что именно России требуется помощь в преодолении сложившейся ситуации. Особенно это касается Германии. Автор доклада призывает иностранных партнёров к дальнейшей милитаризации Украины «для обеспечения относительно стабильного сосуществования Украины и России в текущих реалиях».

Ранее американский политолог Раджан Менон предположил, что помощь Запада Украине может скоро начать ослабевать из-за экономических последствий военного конфликта. По его мнению, Европа и США уже сейчас ощущают ухудшение ситуации, столкнувшись с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители, тогда как президент России Владимир Путин уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа.