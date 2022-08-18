Эрдоган пообещал Зеленскому восстановить Украину Зеленский и Эрдоган подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры на Украине

Фото: president.gov.ua

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Во Львове завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антонио Гутерришем. В ходе переговоров главы государств подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта на Украине, сообщает CNN Türk.

В качестве первой инициативы рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который находился недалеко от Бучи. Эту информацию подтвердило и Министерство инфраструктуры Украины в своем Telegram-канале.

Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины, — говорится в сообщении.

Также Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с Эрдоганом зерновую сделку, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также вопросы военного сотрудничества двух стран. Он назвал визит президента Турции на Украину мощным сигналом поддержки, а также подчеркнул, что расширение сотрудничества между двумя государствами укрепит их состояние

Визит президента Турции на Украину — это мощный сигнал поддержки со стороны такой могущественной страны. Во время встречи во Львове мы обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность улучшения зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС. <...> Были также затронуты вопросы оборонного сотрудничества, — рассказал президент Украины.

В разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем Зеленский заявил, что организация должна обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович высказал предположение, что турецкий лидер и глава ООН могут попробовать убедить главу украинского государства согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.