Politiken: в Дании могут сократить число выдаваемых россиянам виз

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Правительство Дании хотело бы ограничить доступ российских туристов в Евросоюз, тем самым сократив количество выдаваемых россиянам туристических виз из-за ситуации на Украине, сообщает газета Politiken. По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, общеевропейское решение необходимо найти под эгидой ЕС.

То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ на него. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Вот почему ЕС — это рамки, в которых это должно быть сделано, — считает он.

По данным иммиграционной службы Дании, только за первые пять месяцев этого года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз, чем за весь прошлый год. За первые пять месяцев этого года россиянам выдали 141 туристическую визу, тогда как в 2021-м — 49 виз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян. С этим согласились правительства Финляндии и Эстонии, которые имеют общую границу с Россией. Обе страны призвали остальные страны ЕС прекратить выдачу всех туристических виз россиянам.

По мнению министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, желание Зеленского вполне может реализоваться.

Все предложения, касающиеся России, санкции <...>, мы открыты для обсуждения всего этого с нашими европейскими и североамериканскими коллегами, — сказал он.

Сегодня МИД Литвы призвал все страны Евросоюза последовать примеру балтийских республик и запретить въезд гражданам России на свои территории. В Вильнюсе считают, что это сделает ограничение более эффективным.