Политический торг перед выборами: не наступит ли на минное поле сам Пашинян

В геополитике есть такое понятие как «политический торг». Сторона, которая ведёт этот торг, выступает исходя из своих национальных интересов. Накануне между Азербайджаном и Арменией состоялся этот самый процесс, но действия Еревана вызвали очень много вопросов.

В субботу, 12 июня, Азербайджан передал Армении 15 задержанных армянских военных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. Об этом говорилось в заявлении МИД республики.

В соответствии с достигнутой договорённостью 12 июня в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе, армянской стороне были переданы 15 задержанных ранее армян, — гласит сообщение.



По данным МИД Азербайджана, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

В Баку подчеркнули важность поддержки международных посредников в совершении этого обмена. В числе таковых правительство Грузии, госсекретарь США Энтони Блинкен, и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, а также председатель Евросовета Шарль Мишель.

Энтон Блинкен Ting Shen/XinHua/Ting Shen/XinHua

Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остаётся одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах как военных, так и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трёхстороннего заявления в ноябре 2020-го с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате подобных инцидентов.

Ирландский историк и политический аналитик Патрик Уолш в статье для издания «Azerbaijan In Focus» затронул весьма интересную деталь. По его словам, существует три цели минирования территорий.

Во-первых, это тактическая защита, например, чтобы препятствовать продвижению врага или направлять его туда, где он будет более уязвимым для атаки. Это законно при соблюдении определённых условий.

Во-вторых, имеет место минирование в целях воспрещения определённых действий противника. Здесь мины используются, чтобы лишить противника возможности использовать местность, ресурсы или сооружения, представляющие ценность, когда активная защита области нежелательна или невозможна. Это менее законное использование наземных мин, особенно потому, что мины имеют неизбирательное действие и поражают без разбора как военные, так и гражданские объекты.

Наконец, использование мин предполагается в партизанской войне и при саботаже. Это выходит за рамки правил ведения войны. Противотанковая мина, убившая азербайджанских журналистов, вероятно, относится к этому пункту и была заложена недавно внедрившимися диверсантами. Это, конечно, серьёзное нарушение режима перемирия. Однако Армения имеет многолетний опыт уклонения от своих обязательств по международным договорам, утверждая, что ничего об инцидентах не знает, или заявляя, что ответственность за трагедию несут неподконтрольные государству формирования. В этом контексте интересна реакция Пашиняна.

Ереван передал Баку пока только часть карт минных полей в Карабахе, — заявил и. о. премьер-министра Армении.



«Накануне я заявлял, что карты минных полей были переданы Азербайджану. Передана существенная, но малая часть карт минных полей», — сказал Пашинян в воскресенье, 13 июня, во время предвыборной поездки в Котайскую область республики. Таким образом, карты минных полей у Армении были и есть. Просто Пашинян решил применить этот «политический торг» в своей избирательной кампании, используя жизни мирного населения. О чём же говорит международное право в этом случае?

Никол Пашинян Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протокол II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия (приложение к Женевской конвенции) с поправками 1996 года регулирует, но не запрещает использование мин. Он запрещает или ограничивает использование наземных мин (как противопехотных, так и противотранспортных), мин-ловушек и некоторых других взрывных устройств. В соответствии с Женевской конвенцией нарушение этих правил считается военным преступлением.

Согласно Общим правилам Протокола, касающимся наземных мин, запрещаются следующие действия: использование мин, мин-ловушек и других устройств, способных причинить ненужные страдания или чрезмерные увечья (статья 3 (3)), применение этого оружия против гражданских лиц или гражданских объектов (статья 3 (7)), неизбирательное применение этого оружия (статья 3 (8)). Помимо этого, стороны конфликта, использующие мины, мины-ловушки и другие устройства, обязаны ликвидировать их после окончания активных боевых действий (статьи 3 (2) и 10), принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц от воздействия оружия и вести записи о местонахождении такого оружия (статья 9).



По мнению российского историка Олега Кузнецова, Пашинян сейчас ведёт очень тонкую предвыборную игру. Выдача части карт минных полей демонстрирует уверенность и. о. премьера в победе его политического блока на выборах. И в зависимости от реакции армянского общества на этот шаг на днях вполне можно ожидать повторения сюжета, когда до 20 июня нынешние власти Армении разменяют всех своих диверсантов на оставшиеся карты минных полей.

Азербайджан же этим обменом существенно усилил свои позиции в международном гуманитарном поле, поскольку наглядно доказывает тезис президента Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия воевала отнюдь не с армянским народом, а с его элитой, выступавшей за оккупацию его территорий, — считает историк.



Размен диверсантов на карты минных полей говорит о том, что слова Еревана о выходе из переговоров являются лишь риторикой. В реалии переговоры продолжаются, но только в теневом формате, все договорённости выполняются, однако только так, чтобы дать максимальную выгоду Пашиняну на внутриполитической арене. А потому накануне выборов в Армении надо ждать новых сюрпризов. И они ещё впереди...