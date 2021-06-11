Ереван передал Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе

https://static.news.ru/photo/2c2b70ee-cb90-11eb-8929-96000091f725_660.jpg Фото: Noe Falk Nielsen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Армении передали Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Согласно договору, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карты с 97 тысячами противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе Азербайджана 15 задержанных армян были переданы Армении в присутствии представителей Грузии на азербайджано-грузинской границе, — заявило ведомство.

В МИД Азербайджана добавили, что полученные минные карты спасут жизнь и здоровье десятков тысяч граждан республики, среди которых специалисты по разминированию, а также ускорят реализацию проектов реконструкции в Агдаме, инициированную главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, вынужденные переселенцы смогут быстрее вернуться.

В начале июня Баку подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить имеющиеся у неё карты создающих угрозу для жизни минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобождённых территориях Азербайджана.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 мая завершил закавказское турне в Баку, проведя переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Им предшествовала встреча главы российского внешнеполитического ведомства с президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которой были вновь обозначены приоритетные направления карабахского урегулирования.

Выступая на итоговой пресс-конференции, Лавров отдельно коснулся темы разминирования на территориях, где прошлой осенью проходили боевые действия: проблема между Ереваном и Баку заключалась в том, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей.