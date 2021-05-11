Лавров закрепил карабахское перемирие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 мая завершил закавказское турне в Баку, проведя переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Им предшествовала встреча главы российского внешнеполитического ведомства с президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которой были вновь обозначены приоритетные направления карабахского урегулирования.

Поездка Лаврова в Баку стала закономерным продолжением его визита в Ереван, состоявшегося 5-6 мая. Главной темой встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном тогда стало соблюдение ноябрьских мирных договорённостей по Карабаху. Эта проблематика ожидаемо превалировала и в ходе переговоров в Баку.

По словам президента Алиева, основной опасностью для региона по-прежнему остаются реваншистские настроения, систематически подогреваемые некоторыми армянскими политиками. При этом азербайджанский лидер вновь отметил ключевую роль Москвы как главного медиатора в конфликте вокруг Карабаха.

Мы, естественно, рассчитываем, что Россия как наш друг, стратегический партнёр, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряжённости и преобладанию более трезвого подхода у армянской стороны, — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский президент завил, что в данный момент ведётся активная работа по развитию инфраструктурных проектов в регионе, связанных, в первую очередь, с расширением транспортного сообщения. Уже сейчас Азербайджан обеспечивает беспрепятственную коммуникацию между населёнными пунктами Армении по автодороге, которая располагается на освобождённых территориях, особо отметил Алиев.

После того, как Лавров провёл встречу тет-а-тет со своим коллегой, российская и азербайджанская делегации продолжили переговоры уже в расширенном составе, в частности, обсудив дальнейшие меры по деятельности как двусторонней межправительственной группы, так и контакты на трёхсторонней основе, то есть с участием Армении. Помимо этого, был подписан план консультаций на 2021-2022 годы.

Выступая на итоговой пресс-конференции, Лавров отдельно коснулся темы разминирования на территориях, где прошлой осенью проходили боевые действия: проблема между Ереваном и Баку заключается в том, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей.

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Мне показалось, что у армянского руководства есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать. И были сделаны первые шаги, и я об этом проинформировал азербайджанское руководство, — заявил российских министр.

Байрамов, в свою очередь, выразил готовность «предпринимать все шаги для интеграции армянского населения Азербайджана в политическую, экономическую и социальную жизнь страны».

Сама тональность и повестка переговоров, очевидно, была во многом сформирована под влиянием поездки Лаврова в Ереван. Переговоры с Пашиняном в целом прошли в конструктивном ключе и доказали, что действующая армянская власть привержена выполнению мирных договорённостей, в то время как её противники внутри страны действительно могут вернуться к эскалации конфликта. Оба же этапа закавказского турне министра в очередной раз продемонстрировали, что не только Россия готова продолжать выполнять функции регулировщика конфликта, но и Азербайджан, и Армения по-прежнему согласны делегировать ей подобную миротворческую роль.

Показательно и то, что Алиев в ходе визита Лаврова поднял тему вступления России в Движение неприсоединения — на правах наблюдателя.

Я думаю, это было бы совершенно естественно, чтобы этот статус Россия получила бы во время нашего председательства, — отметил в связи с этим Алиев.

Движение было основано как объединение стран на принципах неучастия в военных блоках: сейчас в организацию входит 120 государств мира на правах членов и ещё 16 — в качестве наблюдателей (включая Армению). Российская сторона на данный момент в ней не представлена.