Азербайджан подал жалобу на Армению в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/41239df0-c519-11eb-88bb-96000091f725_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить имеющиеся у неё карты создающих угрозу для жизни минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобождённых территориях Азербайджана.

Как передает госагентство АЗЕРТАДЖ, эта жалоба усилит давление на Армению в целях соблюдения ею своих международных обязательств.

Огромное количество мин было заложено Арменией в период почти тридцатилетней незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана. В нарушение международного права Армения также закладывала мины во время отступления с освобожденных территорий, — говорится в сообщении.

После заключения трёхстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года Баку неоднократно обращалось к Еревану с просьбой передать карты минных полей, но этого не было сделано. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в феврале 2021 году призвал ООН поддержать призывы к Армении опубликовать местонахождение мин.

Уполномоченный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров считает, что отказ Еревана передать эти карты не имеет никаких стратегических, правовых или моральных оснований. По его словам, Армения своими действиями подвергает опасности гражданское население, которое проживает на освобождённых территориях.

Мы ещё раз требуем от Армении соблюдения своих международно-правовых обязательств и предоставления карт минных полей и любой значимой информации по этому вопросу. Мы призываем Европейский суд вмешаться, покуда Армения отказывается от этого, — подчеркнул Аскеров.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Стороны подписали трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее власти Азербайджана заявили, что рассматривают возможность возвращения армянского населения в свои дома в Гадруте, который по трёхстороннему соглашению о прекращении огня от 10 ноября 2020 года был возвращён Азербайджану.