https://static.news.ru/photo/243c50ba-cc1c-11eb-89a7-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян объяснил передачу Баку карт минных полей. По его словам, власти передали Азербайджану только малую часть тех карт, которые имеет Ереван. Об этом Пашинян сказал в городе Егвард Котайской области. Трансляция велась в Facebook.

Пашинян отметил, что ещё в декабре страны обменялись такими картами, однако это не те, что разделяют позиции Еревана, а те, которые находятся в тылу Азербайджана.

Некоторые оппозиционные круги начали заявлять, что карты минных полей передали Азербайджану, что можно было обеспечить возвращение всех наших пленных. Дорогие мои, мы передали карты минных полей, но это малая часть тех карт, которые у нас есть, — добавил и.о. премьера.

В настоящий момент, по его словам, приоритет для Армении — углубление сотрудничества с Россией в сфере безопасности. Пашинян добавил, что власти постоянно контактируют с российскими партнерами для решения проблемы в приграничном участке Сотк-Хознавар с Азербайджаном.

Мы продолжим развивать и углублять стратегическое партнерство с РФ, которая является нашим партнером номер один в сфере безопасности, — отметил Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что власти Армении передали Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян. В МИД Азербайджана пояснили, что полученные минные карты спасут жизнь и здоровье десятков тысяч граждан республики.