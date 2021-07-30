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Подозреваемый в поджогах лесов задержан в Турции

23:31, 31 июля 2021
Подозреваемый в поджогах лесов задержан в Турции Фото: Bozhan Hanlioglu/Keystone Press Agency
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Мужчина, подозреваемый в причастности к поджогам в лесных массивах, задержан в Турции. Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Мармарисе, трансляцию ведут местные СМИ.

Был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе. Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса, — заявил глава государства.

Охватившие Турцию пожары начались 28 июля с провинции Анталья. Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.

Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание, — заявил президент.

Ранее сообщалось, что порядка 100 туристов из РФ, эвакуированных из турецкого Бодрума, где бушуют природные пожары, временно размещены в других отелях. Об этом сообщил представитель генконсульства Москвы в Анталье.

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