Подозреваемый в поджогах лесов задержан в Турции

Мужчина, подозреваемый в причастности к поджогам в лесных массивах, задержан в Турции. Об этом сообщил президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Мармарисе, трансляцию ведут местные СМИ.
Был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе. Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса, — заявил глава государства.
Охватившие Турцию пожары начались 28 июля с провинции Анталья. Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.
Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание, — заявил президент.
Ранее сообщалось, что порядка 100 туристов из РФ, эвакуированных из турецкого Бодрума, где бушуют природные пожары, временно размещены в других отелях. Об этом сообщил представитель генконсульства Москвы в Анталье.