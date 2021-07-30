Подозреваемый в поджогах лесов задержан в Турции

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США с 1 августа должны привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями РФ. Вашингтону с этого дня запрещено нанимать на работу граждан России и третьих стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 июля сообщил, что США вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на работу в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, а также десятки людей, которые работали по...