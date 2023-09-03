Почему на Украине арестован олигарх Коломойский: что он сделал Зеленскому

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В Киеве Шевченковский районный суд арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца по делу о незаконном выводе 13,5 миллиона долларов. Что об этом известно и какую роль тут играет украинский президент Владимир Зеленский?

Сообщается, что суд над бизнесменом проходил в закрытом формате. Коломойский будет находиться под арестом до 31 октября 2023 года с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Из здания суда фигурант вышел в сопровождении спецназа.

По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, бизнесмен не стал вносить многомиллионный залог. В настоящее время сторона защиты готовится к подаче апелляции.

В чем подозревают Коломойского

СБУ предъявила олигарху обвинение по двум уголовным статьям. Бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 500 млн гривен (примерно 1,3 млрд рублей).

«Установлено, что в течение 2013–2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в сообщении СБУ.

Ведомство отметило, что Коломойского подозревают в совершении преступления по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В СБУ не раскрыли, по каким пунктам указанных статей объявили подозрение. Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что об аресте Коломойского говорят на Западе и в России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что Зеленский с помощью Коломойского пытается поднять собственный рейтинг.

«Зеленский и нашел коррупционера, который всегда был коррупционером. Но сейчас Коломойскому устроят публичную порку Да, Коломойский и Зеленский были друзьями. Да, Коломойский оказал серьезное влияние на избрание Зеленского президентом Украины. Но сегодня ситуация на Украине плохая, надо как-то поправлять падающий рейтинг руководителя Украины», — считает он.

Издание The Financial Times пишет, что Зеленский таким образом пытается поднять свой «антикоррупционный авторитет».

«Администрация Зеленского пытается повысить свой антикоррупционный авторитет на фоне проведения СВО. Коломойский, являющийся магнатом банковского, энергетического и медийного секторов, поддерживал президентскую кампанию Зеленского в 2019 году. Однако с тех пор юморист, ставший президентом, дистанцировался от олигарха, на телеканалах которого выходили его популярные юмористические шоу», — отметили авторы материала.

Военкор Александр Сладков обратил внимание, что сейчас на Украине происходит внутренняя борьба за власть.

«Мне кажется, боксер Александр Усик не будет президентом Украины. Ставка, по-моему, опять сделана на Владимира Зеленского. Фронт для Киева не на первом месте. Лидирует повестка внутренней борьбы за власть. Снова поднята тема слива олигарха Коломойского, по упорным слухам, — бывшего спонсора нынешнего президента Украины. Мысль о выборах утвердится, когда дело пойдет к киевской просьбе о переговорах. Иногда политика бывает интересной. Но кровавой», — написал он в авторском Telegram-канале.

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