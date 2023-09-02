Суд избрал меру пресечения для олигарха Коломойского Шевченковский суд Киева отправил Коломойского под стражу до 31 октября

Фото: СБУ

Украинский олигарх Игорь Коломойский отправлен под стражу на 60 дней, сообщило издание «Страна.ua». Соответствующую меру пресечения избрал Шевченковский суд Киева. Также орган постановил, что бизнесмен может быть выпущен под залог в размере 509 млн гривен.

Служба безопасности Украины подозревает Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным способом. По данным следствия, в течение семи лет олигарх отмыл более 500 млн гривен путем их вывоза за границу. В СБУ считают, что для этого он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

На мере пресечения в виде заключения под стражу и залога настаивала сторона обвинения. Как рассказал один из собеседников украинского издания, дата судебного заседания была приурочена к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США. По его словам, таким образом глава государства рассчитывает продемонстрировать союзникам, что ведет борьбу с коррупцией.

Как отметил ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков, за уголовным делом против Коломойского стоит Зеленский. По его мнению, на Украине идет «внутриклассовая разборка», в центре которой оказался олигарх. Теперь Коломойскому устроят публичную порку, считает сенатор.