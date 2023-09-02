Украинский олигарх Игорь Коломойский отправлен под стражу на 60 дней, сообщило издание «Страна.ua». Соответствующую меру пресечения избрал Шевченковский суд Киева. Также орган постановил, что бизнесмен может быть выпущен под залог в размере 509 млн гривен.
Служба безопасности Украины подозревает Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным способом. По данным следствия, в течение семи лет олигарх отмыл более 500 млн гривен путем их вывоза за границу. В СБУ считают, что для этого он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
На мере пресечения в виде заключения под стражу и залога настаивала сторона обвинения. Как рассказал один из собеседников украинского издания, дата судебного заседания была приурочена к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США. По его словам, таким образом глава государства рассчитывает продемонстрировать союзникам, что ведет борьбу с коррупцией.
Как отметил ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков, за уголовным делом против Коломойского стоит Зеленский. По его мнению, на Украине идет «внутриклассовая разборка», в центре которой оказался олигарх. Теперь Коломойскому устроят публичную порку, считает сенатор.