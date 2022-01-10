Песков прокомментировал возможность новых переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют проводить переговоры по итогам российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он также подчеркнул, что подобный диалог может состояться при необходимости.

В настоящий момент каких-то договорённостей на этот счет нет. Сейчас переговоры завершатся, мы поймём, где мы стоим, что называется. Потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в ходе прошедшего накануне телефонного разговора президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться.

Ранее сообщалось, что в Женеве стартовали переговоры России и США по вопросам гарантий безопасности. Мероприятие проходит в закрытом формате на территории постоянного представительства США при отделении ООН в Женеве. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель главы Минобороны Александр Фомин возглавляют делегацию России, а от США выступает первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Следующая встреча запланирована на 12 января, она пройдёт в виде Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января ситуацию обсудят постпреды стран ОБСЕ в Вене. Главная тема всех встреч — требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, в том числе отказ от расширения блока НАТО на востоке и ограничения на размещение групп вооружений в Восточной Европе.

Предварительный раунд переговоров России и США состоялся вечером 9 января. Основные консультации намечены на 10 января. Комментируя прошедшее мероприятие, Рябков назвал первую встречу с американскими коллегами «потрясающей».